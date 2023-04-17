انقلاب سيارة فلاحية بالكّارة يخلف قتيل وجرحى

محمد منفلوطي_هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن انقلاب سيارة فلاحية بيكاب بالنقطة الكيلومترية رقم p3606 الرابطة بين الكارة و سطات قبل قليل، خلف مصرع سيدة وإصابة العديد من العاملات في المجال الفلاحي بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد أكدت ذات الحادث استنفرت مصالح الدرك الملكي بالمنطقة، فيما تم نقل الجرحى لتلقي العلاجات الضرورية.

ذات المصادر، أشارت إلى الطريق مكان الحادثة تعاني ضعفا في بنيتها التحتية والتي قد تساهم بدورها في الرفع من منسوب حوادث السير، في انتظار الكشف عن ملابسات الواقعة مع تحديد الأسباب الرئيسية وراءها.

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