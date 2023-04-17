انقلاب سيارة فلاحية بالكّارة يخلف قتيل وجرحى

2023-04-17 / 15:29
0
محمد منفلوطي_هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن انقلاب سيارة فلاحية بيكاب بالنقطة الكيلومترية رقم p3606 الرابطة بين الكارة و سطات قبل قليل، خلف مصرع سيدة وإصابة العديد من العاملات في المجال الفلاحي بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد أكدت ذات الحادث استنفرت مصالح الدرك الملكي بالمنطقة، فيما تم نقل الجرحى لتلقي العلاجات الضرورية.

ذات المصادر، أشارت إلى الطريق مكان الحادثة تعاني ضعفا في بنيتها التحتية والتي قد تساهم بدورها في الرفع من منسوب حوادث السير، في انتظار الكشف عن ملابسات الواقعة مع تحديد الأسباب الرئيسية وراءها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مكناس.. مصر.ع 4 أشخاص، وإصابة 6 آخرين في حادثة سير مميتة

مكناس.. مصر.ع 4 أشخاص، وإصابة 6 آخرين في حادثة…

2023-04-17 / 09:18
Photo of أب لطفلين يضع حـ..ـدا لحـ..ـياته بطريقة مأساوية ضواحي الناظور

أب لطفلين يضع حـ..ـدا لحـ..ـياته بطريقة مأساوية ضواحي الناظور

2023-04-16 / 20:31
Photo of انت—حار سيدة في ظروف غامضة بتازة

انت—حار سيدة في ظروف غامضة بتازة

2023-04-16 / 12:45
Photo of الحسيمة ..صعقة كهربائية تنــ..ـهي حياة فلاح عشريني

الحسيمة ..صعقة كهربائية تنــ..ـهي حياة فلاح عشريني

2023-04-15 / 16:46
Photo of مصرع عامل سقط من أعلى ورش تهيئة ملعب طنجة الكبير

مصرع عامل سقط من أعلى ورش تهيئة ملعب طنجة…

2023-04-12 / 16:14
Photo of 10 قت.لى و 2046 جريحا.. حصيلة حرب الطرق بالمدن خلال أسبوع

10 قت.لى و 2046 جريحا.. حصيلة حرب الطرق بالمدن…

2023-04-12 / 09:41
Photo of أزيلال .. البحث عن الكنوز يتسبب في ه…لاك شخصين تحت الأنقاض

أزيلال .. البحث عن الكنوز يتسبب في ه…لاك شخصين…

2023-04-10 / 21:10
Photo of انقلاب شاحنة لنقل الأسماك يخلف قتيلين وجريح بطانطان

انقلاب شاحنة لنقل الأسماك يخلف قتيلين وجريح بطانطان

2023-04-09 / 14:04
Photo of مُفجــ..ـع ..البحر يلفظ جـــ..ـثة 11 مهاجرا سريا بشاطئ كلميم

مُفجــ..ـع ..البحر يلفظ جـــ..ـثة 11 مهاجرا سريا بشاطئ كلميم

2023-04-08 / 18:17
Photo of سطات.. العثور على جث.ة سيدة داخل شقة يستنفر السلطات

سطات.. العثور على جث.ة سيدة داخل شقة يستنفر السلطات

2023-04-08 / 16:30

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق