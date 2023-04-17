وهبي: “شهادة الزور أصبحت حرفة.. ولقينا واحد السيد شهد 40 مرة”

2023-04-17 / 15:13
1
هبة بريس - لبنى ابروك

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن وزارته اتخذت مجموعة من الإجراءات للتصدي لمحترفي شهادة الزور.

وقال وهبي في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الإثنين “شهادة الزور أصبحت حرفة، لأنها فيها الفلوس، ولأن البلاصة اللي فيها الفلوس فيها الزور.. وفالمجال القضائي الحاجة اللي فيها الفلوس فيها الزور والتخلويض وملي كتبعد الفلوس على المجال القضائي كتكون عدالة”.

وأضاف الوزير أن وزارته خلقت منصة الكترونية للبحث عن هؤلاء الأشخاص، مسترسلا بالقول “لقينا واحد السيد فواحد المدينة شهد 40 مرة.. وجبدنا كاع أسماء هاد الناس وقمنا بإحالتها على النيابة العامة، وبالنسبة للعقوبات اللي شهد فجنحة أياخذ حكم جنحة واللي شهد فجناية أياخد حكم جناية.”

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عطلة عيد الفطر .. “الباطرونا” تدعو لمنح يوم إضافي للقطاع الخاص

عطلة عيد الفطر .. “الباطرونا” تدعو لمنح يوم إضافي…

2023-04-17 / 22:54
Photo of أكادير : حجز أزيد من ألف قرص ” قرقوبي” لدى مروج أربعيني

أكادير : حجز أزيد من ألف قرص ” قرقوبي”…

2023-04-17 / 22:30
Photo of انعقاد الاجتماع التخطيطي النهائي لتمرين “الأسد الإفريقي 2023”

انعقاد الاجتماع التخطيطي النهائي لتمرين “الأسد الإفريقي 2023”

2023-04-17 / 22:18
Photo of مندوبية حقوق الإنسان تستغرب تطاول “أمنستي” على قضية معروضة أمام القضاء

مندوبية حقوق الإنسان تستغرب تطاول “أمنستي” على قضية معروضة…

2023-04-17 / 21:42
Photo of “معاناة الطلبة بشأن معادلة الشهادات الأجنبية” تصل البرلمان

“معاناة الطلبة بشأن معادلة الشهادات الأجنبية” تصل البرلمان

2023-04-17 / 20:44
Photo of أحنوش يعقد اجتماعا مع مهنيي سلسلة اللحوم الحمراء

أحنوش يعقد اجتماعا مع مهنيي سلسلة اللحوم الحمراء

2023-04-17 / 17:18
Photo of رؤساء المؤسسات التعليمية يرفضون استمارات تاركة ويطالبون الوزارة بتخفيف الأعباء

رؤساء المؤسسات التعليمية يرفضون استمارات تاركة ويطالبون الوزارة بتخفيف…

2023-04-17 / 16:10
Photo of “لحريك”.. مستشارة جماعية بمجلس عمالة مكناس سافرت إلى فرنسا مع وفد في مهمة ولم تعد

“لحريك”.. مستشارة جماعية بمجلس عمالة مكناس سافرت إلى فرنسا…

2023-04-17 / 16:00
Photo of بركان .. الكلاب الضالة تصيب حوالي 20 شخصا بجروح متفاوتة

بركان .. الكلاب الضالة تصيب حوالي 20 شخصا بجروح…

2023-04-17 / 15:45
Photo of وهبي: “مخصناش ننساو طفلة تيفلت بعد صدور الأحكام القضائية”

وهبي: “مخصناش ننساو طفلة تيفلت بعد صدور الأحكام القضائية”

2023-04-17 / 15:02

تعليق واحد

  1. مرة أخرى نحن ضحايا الوكيل العام السابق بورزازات اب نطالب فقط بمحاسبته على الضلم الدي الحقه بنا في كل من الرشيدية وتنغير وزاكورة وورزازات وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به لاني انا من ضحاياه سنة ٢٠١١بورزازات وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى ان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين انشري ياهبة بريس العزيزة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق