وهبي: “شهادة الزور أصبحت حرفة.. ولقينا واحد السيد شهد 40 مرة”

2023-04-17 / 15:13
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هبة بريس - لبنى ابروك

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن وزارته اتخذت مجموعة من الإجراءات للتصدي لمحترفي شهادة الزور.

وقال وهبي في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الإثنين “شهادة الزور أصبحت حرفة، لأنها فيها الفلوس، ولأن البلاصة اللي فيها الفلوس فيها الزور.. وفالمجال القضائي الحاجة اللي فيها الفلوس فيها الزور والتخلويض وملي كتبعد الفلوس على المجال القضائي كتكون عدالة”.

وأضاف الوزير أن وزارته خلقت منصة الكترونية للبحث عن هؤلاء الأشخاص، مسترسلا بالقول “لقينا واحد السيد فواحد المدينة شهد 40 مرة.. وجبدنا كاع أسماء هاد الناس وقمنا بإحالتها على النيابة العامة، وبالنسبة للعقوبات اللي شهد فجنحة أياخذ حكم جنحة واللي شهد فجناية أياخد حكم جناية.”

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