وهبي: “مخصناش ننساو طفلة تيفلت بعد صدور الأحكام القضائية”

هبة بريس - لبنى أبروك

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على ضرورة مواكبة طفلة تيفلت ضحية الاغتصاب رغم صدور الأحكام القضائية.

وقال وهبي في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الإثنين، “هاد الطفلة ديال تيفلت بعد إصدار الحكم، واش خصنا ننساوها? لا خصنا نواكبوها ولهذا تافقنا مع وزيرة الأسرة والتضامن باش نديرو مؤسسة ايواء لهاد ضحايا الاعتداء الجنسي.”

وأضاف الوزير قائلا “خصنا نفكرو لمسايرة هؤلاء الضحايا لإيوائهم ومواكبتهم نفسيا واجتماعيا.”

وشدد ذات المتحدث، على أن القانون الجنائي يجب أن يتغير في قضية اغتصاب الأطفال من خلال إلغاء ظروف التخفيف، مسترسلا بالقول ” الأطفال معندهوم أهلية باش يتنازلو وحتى أولياء أمورهم مخصهومش يتنازلو”.

ما رأيك؟ المجموع 3 آراء 1 2