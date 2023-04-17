فرنسا.. السيطرة على حريق إلتهم 930 هكتارًا

2023-04-17 / 13:37
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هبة بريس - وكالات

أفادت فرق الإطفاء اليوم الاثنين، بأنها سيطرت خلال الليل الماضي على حريق أتى على 930 هكتارًا الأحد في جنوب غرب فرنسا عند الحدود مع إسبانيا.

وقال ناطق باسم إدارة الإطفاء في مقاطعة بيرينيه أوريونتال، لوكالة “فرانس برس”: “تمت السيطرة عليه قرابة الساعة الـ02,00 (00,00 بتوقيت غرينتش) بعدما أتى على 930 هكتارًا”.

وأشار في تغريدة إلى أن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، سيتفقد مكان الحريق “لتقييم الوضع وتقديم الدعم لـ500 من عناصر الإطفاء والإنقاذ الذين هرعوا إلى المكان لإخماد الحريق وسكان المنطقة الذين تضرروا بشدة”.

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