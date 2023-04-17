بنموسى: تخصيص مليار و770 مليون درهم ل”الإطعام المدرسي”

هبة بريس - الرباط

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن الإطعام المدرسي بالداخليات المدارس، ينقسم الى نوعين.

وذكر بنموسى في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الإثنين أن النوع الأول يتعلق بالتلاميذ المستفيدين من الوجبة التكميلية ويبلغ عددهم مليون و400، مشيرا الى أنه ارتفع ب6% هذه السنة.

أما النوع الثاني، فيتعلق بالتلاميذ المستفيدين من الوجبات الكاملة وهم 190 الف وعددهم تزايد ب13%.

وأضاف الوزير، أن وزارته تخصص غلاف مالي يبلغ مليار و770 مليون درهم لهذه العملية، لافتا أن هذا المبلغ ازداد ب18%، كما أن العملية تواكبها مراقبة مستمرة.

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