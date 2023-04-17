الملك يترأس حفل إحياء ليلة القدر بمسجد الحسن الثاني
هبة بريس
أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس سيترأس مساء اليوم الاثنين 17 أبريل حفل إحياء ليلة القدر المباركة، بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء.
وفي ما يلي بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص:
” تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس مساء يومه الاثنين 26 رمضان الأبرك 1444ه موافق 17 أبريل 2023م، حفل إحياء ليلة القدر المباركة بمسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء.
وسيبث الحفل الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة عند أذان صلاة العشاء “.
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5 تعليقات
ماشاء الله على إحياء ليله القدر وفقه الله وأيده الله ينصروا
اللهم اجعل هذه الليلة المباركة ليلة القدر على ملكنا الغالي بالصحة والعافية وعلى الأمة الإسلامية بالسلم والسلام .
اللهم احفظ ملكنا المحبوب وايده دائما ونصره على القوم الظالمين واجعل هذه الليلة المباركة ليلة غفران الذنوب والمعاصي وتوبة نصوحة يآرب ووفقنا في ماريضينا ..
إنها ليلة القدر خير من الف شهر حفظ الله ملك القلوب ونصره وايده.
اللهم احفظ ملكنا الغالي من كل سوء ومكروه يصيبه انك سميع الدعاء يآرب.