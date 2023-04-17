الملك يترأس حفل إحياء ليلة القدر بمسجد الحسن الثاني

2023-04-17 / 12:44
5
هبة بريس

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس سيترأس مساء اليوم الاثنين 17 أبريل حفل إحياء ليلة القدر المباركة، بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء.

وفي ما يلي بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص:

” تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس مساء يومه الاثنين 26 رمضان الأبرك 1444ه موافق 17 أبريل 2023م، حفل إحياء ليلة القدر المباركة بمسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء.

وسيبث الحفل الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة عند أذان صلاة العشاء “.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أحنوش يعقد اجتماعا مع مهنيي سلسلة اللحوم الحمراء

أحنوش يعقد اجتماعا مع مهنيي سلسلة اللحوم الحمراء

2023-04-17 / 17:18
Photo of رؤساء المؤسسات التعليمية يرفضون استمارات تاركة ويطالبون الوزارة بتخفيف الأعباء

رؤساء المؤسسات التعليمية يرفضون استمارات تاركة ويطالبون الوزارة بتخفيف…

2023-04-17 / 16:10
Photo of “لحريك”.. مستشارة جماعية بمجلس عمالة مكناس سافرت إلى فرنسا مع وفد في مهمة ولم تعد

“لحريك”.. مستشارة جماعية بمجلس عمالة مكناس سافرت إلى فرنسا…

2023-04-17 / 16:00
Photo of بركان .. الكلاب الضالة تصيب حوالي 20 شخصا بجروح متفاوتة

بركان .. الكلاب الضالة تصيب حوالي 20 شخصا بجروح…

2023-04-17 / 15:45
Photo of وهبي: “شهادة الزور أصبحت حرفة.. ولقينا واحد السيد شهد 40 مرة”

وهبي: “شهادة الزور أصبحت حرفة.. ولقينا واحد السيد شهد…

2023-04-17 / 15:13
Photo of وهبي: “مخصناش ننساو طفلة تيفلت بعد صدور الأحكام القضائية”

وهبي: “مخصناش ننساو طفلة تيفلت بعد صدور الأحكام القضائية”

2023-04-17 / 15:02
Photo of بنموسى: تخصيص مليار و770 مليون درهم ل”الإطعام المدرسي”

بنموسى: تخصيص مليار و770 مليون درهم ل”الإطعام المدرسي”

2023-04-17 / 13:11
Photo of مشاريع تنموية ترى النور بجماعتي إفران وضاية عوا

مشاريع تنموية ترى النور بجماعتي إفران وضاية عوا

2023-04-17 / 12:41
Photo of ميراوي: “كل عام كنزيدو 20 ألف منحة.. وهذا أمر غير سهل”

ميراوي: “كل عام كنزيدو 20 ألف منحة.. وهذا أمر…

2023-04-17 / 12:16
Photo of ميراوي: استقطاب الكفاءات المغربية من الخارج من أولويات الوزارة

ميراوي: استقطاب الكفاءات المغربية من الخارج من أولويات الوزارة

2023-04-17 / 11:58

‫5 تعليقات

  1. ماشاء الله على إحياء ليله القدر وفقه الله وأيده الله ينصروا

  2. اللهم اجعل هذه الليلة المباركة ليلة القدر على ملكنا الغالي بالصحة والعافية وعلى الأمة الإسلامية بالسلم والسلام .

  3. اللهم احفظ ملكنا المحبوب وايده دائما ونصره على القوم الظالمين واجعل هذه الليلة المباركة ليلة غفران الذنوب والمعاصي وتوبة نصوحة يآرب ووفقنا في ماريضينا ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق