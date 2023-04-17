“فاصل ونواصل” يجمع 18 مليون متابع وقت الإفطار

نجلاء مزيان: هبة بريس

استطاع الفنان الساخر المغربي مراد العشابي بفضل برنامجه “فاصل ونواصل” الذي يبث على قناة “إم بي سي 5، تحقيق نسب متابعة قياسية قدرت ب 18 مليون لكل حلقة من الحلقات التي بتثها القناة المذكورة، وهي اعلى نسبة متابعة للبرامج.

واحتل برنامج العشابي الذي يخرجه المخرج داني يوسف المرتبة الثالثة في تطبيق “شاهد” متقدما بذلك على أضخم البرامج و الإنتاجات العربية التي ينفرد التطبيق بعرضها حصريا، كما تصدر البرنامج المذكور لائحة ” الطوندونس” المغربي على موقع “اليوتيوب”.

ويقوم العشابي في برنامجه بمشاركة الفنانة فاتي جمالي بايهام الضيف أنه في برنامج “طولك شو” حقيقي إلا أن الضيف يجد نفسه امام أسئلة مستفزة وأحداث مدروسة وجمهور أكثر استفزازا من أجل الإيقاع به في الفخ المنصوب له.

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