مشاريع تنموية ترى النور بجماعتي إفران وضاية عوا

ع محياوي _ هبة بريس

عرفت مؤخرا كل من الجماعة الحضرية لإفران والجماعة القروية لضاية عوا ميلاد مجموعة من المشاريع التنموية خاصة على الصعيد الاجتماعي والبيئي وتطوير البنية التحتية.

ولمواكبة سير إنجاز هده المشاريع قامت لجنة إقليمية يترأسها ” عبد الحميد المزيد ” عامل اقليم افران بزيارة تفقدية لهذه المشاريع فعلى مستوى مدينة افران فقد شملت هذه الزيارة.

قاعة بمركز المدينة لعرض المنتوجات المجالية التي يزخر بها الاقليم ، بالإضافة إلى قاعة أخرى لعرض منتجات الصناعة التقليدية بالقرب من السوق المركزي وسيساهم هادين المشروعين في ترويج المنتوج المحلي والاستقطاب السياحي ودعم للتعاونيات والمتعاونين والرفع من قدراتهم المادية والمعنوية.

ولدعم الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة وإدماجهم فقد تمت زيارة مركز حي السلام لخدمات القرب ومركز الاستماع والتوجيه للنساء في وضعية صعبة وضحايا العنف بحي الأطلس.

فيما يتعلق بالجانب البيئي والطبيعي تعرف المدينة مجموعة من الاوراش لتهيئة الفضاءات الخضراء وتعشيب جنبات الشوارع الرئيسية وفي هدا الصدد أكد عامل الإقليم على ضرورة احترام شروط الجودة التي ستعمل اثناء غرس العشب اكاسيا مع الجمالية الطبيعية التي تميز مدينة افران .

اما على صعيد الجماعة القروية لضاية عوا فقد وقفت اللجنة الاقليمية على سير أشغال تهيئة الطريق الرابطة بين ضاية حشلاف ومركز ضاية عوا حيث سيمكن هدا الانجاز من تسهيل حركة نقل الاشخاص والمنتوجات المحلية داخل الجماعة وخارجها كما شملت زيارة عامل الاقليم مشروع السوق النموذجي لعرض المنتوجات المحلية بمركز الهراير بضاية عوا ويدخل هادين المشروعين في اطارترويج ودعم الاقتصاد الاجتماعي المحلي، وتبقى مجهودات العامل متواصلة كعادته .

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