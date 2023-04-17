عبد اللطيف ميراوي

ميراوي: “كل عام كنزيدو 20 ألف منحة.. وهذا أمر غير سهل”

2023-04-17 / 12:16
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هبة بريس - لبنى أبروك

اعترف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، بضرورة تعميم المنحة الجامعية لفائدة طلبة الجامعات.

وقال ميراوي في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الإثنين، “أعترف بضرورة العمل وبذل مجهود كبير لتعميم المنح الجامعية لكن لفائدة الطلبة القادمين من أسر ووضعيات هشة.”

وأضاف الوزير قائلا “كل عام كنزيدو 20 الف منحة.. وهذا أمر غير سهل” وفق قول ميراوي

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‫2 تعليقات

  1. مالك تتزيدها من جيبك خاصك تعرف تهضر هادوك راهم فلوس الضرائب لتيخلص الشعب المقهور لخاصو يقرا ويدوا بيهم ماشي باش تركب أنت في مرسديس وتسافر وتصرفهم في الخوا الخاوي

  2. دنوب طلبة اوكرانيا عليك إلى امام الله انت ومن معك.
    عدد منهم السيد الوزير حاصلون على الباكالوريا بميزة احسن منك
    الله يخد فيكم الحق

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