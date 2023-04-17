ميراوي: “كل عام كنزيدو 20 ألف منحة.. وهذا أمر غير سهل”

هبة بريس - لبنى أبروك

اعترف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، بضرورة تعميم المنحة الجامعية لفائدة طلبة الجامعات.

وقال ميراوي في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الإثنين، “أعترف بضرورة العمل وبذل مجهود كبير لتعميم المنح الجامعية لكن لفائدة الطلبة القادمين من أسر ووضعيات هشة.”

وأضاف الوزير قائلا “كل عام كنزيدو 20 الف منحة.. وهذا أمر غير سهل” وفق قول ميراوي

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