عبد-اللطيف-ميراوي

ميراوي: استقطاب الكفاءات المغربية من الخارج من أولويات الوزارة

2023-04-17 / 11:58
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هبة بريس - لبنى أبروك

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، على وجود تنافسية دولية على الرأسمال البشري، بالإضافة الى عوامل العولمة والتحولات الحالية التي تزيد من الاكراهات.

وذكر ميراوي في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الإثنين، أن استقطاب الكفاءات المغربية المتواجدة بالخارج من بين الأوراش الكبيرة والمهمة وذات الأولوية التي تشتغل عليها الوزارة في انسجام تام مع التوجيهات الملكية.

وأضاف قائلا “بدأنا في هذا المسار، قمنا بإشراك الكفاءات في بلورة المخطط الوطني لتسريع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ومناظرة الجهة 13 في اكتوبر الماضي”، مسترسلا بالقول “نحن بصدد تحيين وإعطاء دفعة قوية لبرنامج “فينكم” الذي يساعد الجامعات المغربية للتعامل مع الكفاءات المغربية وبلورة النظام الأساسي الذي وصل لمراحله الأخيرة الذي يمكن الكفاءات المغربية من التباري على مناصب التعليم العالي والبحث العلمي.” يؤكد الوزير

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‫3 تعليقات

  2. أنا من الحاصلين على شهادة عليا من إحدى جامعات دولة أوروبية غربية وأتوفر على عدة سنوات خبرة في مجالي. عدت إلى المغرب منذ سنة ونصف ومازلت أبحث عن عمل يا سيدي الوزير. الملاحظ أن العمل في المغرب لا يعتمد على الكفاءات وإنما…

  3. اولا حافظوا على الكفاءات الموجودة داخل المغرب بتحسين دخلهم و محاربة الفساد داخل الادارة و القطع مع سياسة باك صاحبي و الريع السياسي و بعد ذلك فكروا فيمن هم خارج المغرب سياسة الكذب المرضي لكن تذكرت شيئا هل سيستقطب السيد الوزير (المحترم) الكفاءات منالخارج بعفن العيطة ام بالدولار ؟

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