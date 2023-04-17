ترويج “الأقراص المخدرة” يجر شخصا للاعتقال بأكادير
تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن أكادير، مساء أمس الأحد 16 أبريل الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 46 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى حي “امسرنات” بمدينة أكادير، حيث أسفرت عملية التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية عن حجز 1170 قرصا طبيا مخدرا، وكذا صفيحة من مخدر الشيرا وسلاح أبيض من الحجم الصغير.
كما أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيه بقواعد معطيات الأمن الوطني أنه كان يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في ترويج المخدرات.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
10 تعليقات
ماهذا المنكر والفواحش ونحن في شهر رمضان المبارك ألم يتقوا الله في هذآ الشهر المبارك ، هؤلاء المفسدين والمجرمين ومخربي عقول الشباب وتدمرها يجب محاكمتهم باقصى عوقبة ممكنة..
يجب على السلطات القضائية التحقيق معه للوصول إلى رئيس العصابة لمروج هذه الأقراص المهولسة والمدمرة عقول الشباب وتدمرها وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
هم المسببين في تدمير الشباب المراهق وهم مسببين كذالك في ارتكاب الجرائم البشعة والسرقة والنصب والتحرش وووووو وووووووو وغيرها لهذا نطالب نحن الآباء بمحاكمتهم باقصى عوقبة ممكنة بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة.
يجب وضع كاميرات المراقبة أمام المؤسسات التعليمية لانها عرضة لترويج المخدرات وادخالها الى المؤسسات التعليمية ..
القرقوبي والمؤثرات العقلية تحطم الجسد وتؤثر على الحالة النفسية والاجتماعية لهذا يجب على السلطات الأمنية أن تحاربها بشتى الطرق لمنع هذه السموم القاتلة الدخول إلى بلادنا…
الأمن اهمل وظيفته تجاه هؤلاء المفسدين والمجرمين ومخربي عقول الشباب يتركون المخذرات بشتى أنواعها تدخل المغرب بصفة مستمرة ولا أحد يحرك ساكنا ، كل يوم نسمع بمثل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في وطننا الحبيب..
الأقراص المخذرة تروج وتباع في جميع المدن ولا أحد يمنع ذالك والضحية هم الآباء و الأمهات الذين يعانون مع ابنائهم المدمنين على هذه الأقراص المخدرة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
المخذرات والحبوب الهولسة وشرب الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاججتنبوه لعلكم تفلحون.
يجب أن تعطى تعليمات ومخططات طاكتيكية أمنية مشددة على هؤلاء المفسدين والمجرمين ومخربي عقول الشباب وتدمرها للقبض عليهم ومحاكمتهم على الفور باقصى عوقبة حتى يكونوا عبرة لمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق الضحايا الأبرياء.
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مناكر في هذا الشهر الكريم الذي يتوب علينا ربنا وتكون ابواب السماء مفتوحة ..استغفروا ربكم وتوب إليه قبل فوات الأوان وتصبح على مافعلتم نادمين .