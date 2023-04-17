ترويج “الأقراص المخدرة” يجر شخصا للاعتقال بأكادير

2023-04-17 / 11:25
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هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن أكادير، مساء أمس الأحد 16 أبريل الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 46 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى حي “امسرنات” بمدينة أكادير، حيث أسفرت عملية التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية عن حجز 1170 قرصا طبيا مخدرا، وكذا صفيحة من مخدر الشيرا وسلاح أبيض من الحجم الصغير.

كما أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيه بقواعد معطيات الأمن الوطني أنه كان يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في ترويج المخدرات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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