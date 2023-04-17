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تجاوز 23 درهما للكيلوغرام.. ارتفاع جديد لأسعار الدجاج

2023-04-17 / 11:03
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هبة بريس - الرباط

سجلت أسعار الدجاج ارتفاعا صاروخيا بمختلف المحلات والأسواق خلال الأيام الأخيرة.

وتراوحت أسعار الدجاج الحي بمختلف المدن بين 20 درهما و23 درهما، فيما تجاوزت أسعار الدجاج المذبوح 38 درهما.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من المغاربة عن سخطهم بسبب هذه الارتفاعات المتتالية في أسعار المواد الغذائية.

وأكد مواطنون، على مقاطعتهم لاقتناء الدجاج والبيض بسبب غلائها المفاجئ، مطالبين الحكومة بالتدخل لوضع حد لهذه الارتفاعات وحماية القدرة الشرائية للمغاربة.

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‫19 تعليقات

  2. حسبنا الله ونعم الوكيل المسكين قتلوه فمرة لاش كول مرة كتزيدولو افحاجا هادشي بزااااااف

  3. طالبين الله ايكون امعا المسكين واش ايوكل اولادو ولا يكسيهم ولا ايخلص دوهم ماهم اكراهم الله ايحنن قلبكم اعليهم رعيو شوية

  4. هادشي بزاف اعلا المسكين راه دوزها اسيام او افطور اعلا قد الحال من ابغا ايعيد امعا اولادو او ايبرعهم اشوية غليتو اعليه دجاج راعو اشوية

  6. بركانا من لغلا فكولشي راه هدشي بزاف اعلا المسكين من الخضرة للحم لدجاج اوا بزاف

  8. ياربي السلامة الله يلطف بنا ويكون امعنا كولشي اتلاحك اعلينا فمرة اعلاش مادورتي ولاك كولشي غالي

  9. المشكل الكبير أن المواطن المغربي لا يقدر الاستغناء عن أكل الدجاج هههههههههههه.

  11. أكل اللحوم الحمراء أو اللحوم البيضاء كلها سرطانية للجسم لهذا يجب الابتعاد عنها قدر ما استطعت حتى تحافظ على صحتك وجيبك هههههههههههه.

  12. الحل بين يدينا هو المقاطعة كل شيء حتى تجد الحكومة لنا حلا مناسبا للحد من هذه المهزلة في الأسعار الملتهبة..

  13. المواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية هو من يعاني من متاعب الأسعار الملتهبة أما الطبقة البورجوازية لا يهمها الأمر سواء ارتفع سعر أم انخفض…

  14. لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، حكومة تريد منا ان نخرج إلى التسول..

  15. نطالب جميع أنحاء المملكة المواطنين من طنجة إلى لكويرة بوقفات احتجاجية أمام مقر البرلمان لوضع حدا لهذه الأسعار الملتهبة ومراعاة الحالة للمواطن المغربي البسيط الذي يعيش عتبة لايعلمها سوى الله سبحانه وتعالى.

  16. بالفعل قفة فارغة لا خضر ولا فواكه ولا لحوم ولا حتى الدجاج الذي كان يستهلكه الفقير أصبح الآن يراه بعينيه فقط إلى أي حد ستصلون بنا حسبنا الله ونعم الوكيل..

  17. اللهم هذآ منكر في حق المواطن المغربي البسيط الذي طالما عانى من الزمن ولقمة العيش ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  19. الله يكون في عون المسكين. أما الحكومة فإنها تتفرج على كثرة الزيادات في جل المواد الغذائية. اللهم إن هذا منكر

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