إيقاف 3 أشخاص بتهمة حيازة وترويج المخدرات بمكناس

2023-04-17 / 10:38
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ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن مكناس، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الأحد 16 أبريل الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف اثنين من المشتبه فيهم على متن سيارة مكتراة بمدخل الطريق السيار بمدينة مكناس، مباشرة بعد وصولهما من إحدى مدن شمال المملكة، حيث تم العثور بحوزتهما على 6420 قرص طبي مخدر.

ومواصلة لإجراءات البحث، قادت عملية أمنية إلى توقيف المشتبه فيه الثالث بمنزل بالمدينة القديمة بمكناس، والذي كانت هذه الشحنة من المؤثرات العقلية موجهة إليه قصد الترويج، وبحوزته تم حجز مبلغ مالي يشتبه في كونه يشكل المقابل المادي للأقراص المخدرة المحجوزة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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