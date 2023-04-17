إضراب “الراسبين في امتحان المحاماة” عن الطعام.. نقل شابة في حالة حرجة للمستشفى

هبة بريس

دخل عدد من الراسبين فشي امتحان المحاماة المثير للجدل، منذ يوم الجمعة، في إضراب عن الطعام.

وأعلن “الراسبون” شنهم لاضرابهم عن الطعام بمقر حزب فيدرالية اليسار، احتجاجا على ما سموه ب”تماطل الوزارة المعنية في الوفاء بوعودها لحل الملف”.

وأكد “الراسبون في المباراة” على امتناعهم عن الأكل، والاكتفاء بشرب كأس من الماء في فترة الفطور والسحور.

وفي هذا الصدد، تدهور الوضع الصحي لإحدى المنخرطات في الإضراب، قبل أن يتم نقلها في وضع صحي حرج مساء أمس الأحد لتلقي العلاجات اللازمة بالمستشفى.

ودعا عدد من النشطاء، الشباب المضربين الى تحكيم العقل وتعليق اضرابهم عن الطعام مع محاولة إيجاد حلول لمطالبهم وملفهم بطرق أخرى.

كما طالب النشطاء الوزارة المعنية بالتدخل العاجل للاستجابة لمطالب المضربين وإنقاذ حياتهم .

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 6 0