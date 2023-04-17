إضراب “الراسبين في امتحان المحاماة” عن الطعام.. نقل شابة في حالة حرجة للمستشفى

2023-04-17 / 10:11
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هبة بريس

دخل عدد من الراسبين فشي امتحان المحاماة المثير للجدل، منذ يوم الجمعة، في إضراب عن الطعام.

وأعلن “الراسبون” شنهم لاضرابهم عن الطعام بمقر حزب فيدرالية اليسار، احتجاجا على ما سموه ب”تماطل الوزارة المعنية في الوفاء بوعودها لحل الملف”.

وأكد “الراسبون في المباراة” على امتناعهم عن الأكل، والاكتفاء بشرب كأس من الماء في فترة الفطور والسحور.

وفي هذا الصدد، تدهور الوضع الصحي لإحدى المنخرطات في الإضراب، قبل أن يتم نقلها في وضع صحي حرج مساء أمس الأحد لتلقي العلاجات اللازمة بالمستشفى.

ودعا عدد من النشطاء، الشباب المضربين الى تحكيم العقل وتعليق اضرابهم عن الطعام مع محاولة إيجاد حلول لمطالبهم وملفهم بطرق أخرى.

كما طالب النشطاء الوزارة المعنية بالتدخل العاجل للاستجابة لمطالب المضربين وإنقاذ حياتهم .

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‫18 تعليقات

  1. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .اين الشفافية والديمقراطية والعدالة والمساواة..

  2. حسبي الله ونعم الوكيل .امتحانات المحاماة لسنة 2022 مهزلة امام العالم نتمنى تدخل جلالة الملك حفظه الله ..

  4. كل التضامن مع المضربيين والخزي والعار لحكومة التجاهل وغياب العدالة الاجتماعية وتكافئ الفرص ..

  5. و نفوض امرنا الى الله ان الله بصير بالعباد .لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل ..

  6. الحل ليس الاضراب عن الطعام وارهاق النفس وإرهاق العائلات.بل يجب النهوض والبحث عن فرص العمل اخرى ..

  10. كيف عرفتم انهم راسبين وليس رسبوا كان الأحرى الإشارة إلى الموضوع بالمحتجين على نتائج مباراة ولوج المحماة احتراما لمبدئ الحياد المضوعي للصحافة

  12. اللهم هدا منكر كفانا ذلما وعدوانا في شبابنا المرجو من المسؤولين وجود حل لهؤلاء الطلبة

  16. مكين لاش الهد شي كولش اعلا التفاهم والحوار ألله يهدي ماخلق الله ايكون فالعون كل واحد

  17. راي هو ان ولينا كنشوفو ها لي تحرق راسو هلي تيمون بجوع ها لي مافيش خدمة ها لكتولد فزنقة هالي سكنى في براكة واش عباد الله كاع بغيتو تق الله

  18. ياربي الا متهدي الجميع او توقف امعا كل واحد افهد الدنيا لي رجعت شي مكيفكر فشي الله يهديكم او يهدينا امعاكم اويهدي اعلينا اصحاب المناصيب الكوبرا ايوقف امع كل واحد لاجاد حلول ترضي الجميع

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