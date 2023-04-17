بعد قرار عزله.. مرتضي منصور: نحترم أحكام القضاء المصري 

هبة بريس - وكالات

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، احترامه لأحكام القضاء المصري بعد إعلان زواله صفته كرئيس للقلعة البيضاء.

وقال مرتضي منصور عبر فيديو بقناته على “يوتيوب” الأحد ،إنه يحترم أحكام القضاء المصري ولن يعقب عليها، لكنها أشار إلى أنه سيتحدث عن الظروف التي أحاطت بالحكم.

وأضاف:” لدينا مباراة مهمة غداً مع المقاولون العرب بالدوري المصري وسوف يتحدث عن كل شيء بعد ذلك”.

وأوضح:” الجمعية العمومية للزمالك هي صاحبة الحق الأصيل في رحيل أو مجيء أي مجلس إدارة”.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، الأحد، قد حكمت بقبول الدعوى المقامة من 4 أعضاء بنادي الزمالك يطالبون فيها بإلزام الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري بزوال صفة مرتضي منصور كرئيس لنادي الزمالك بعد تعرضه للحبس.

كما قضت المحكمة حسب نص الحكم، بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، وباعتبار منصب رئيس مجلس إدارة النادي شاغرا، وألزمت مجلس الإدارة بالدعوة لإجراء انتخابات مبكرة لمنصب رئيس للنادي.

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