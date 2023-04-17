مهرجان السينما الإفريقية يطلق مسابقة للفيلم القصير الأولى في تاريخه

2023-04-17 / 10:01
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القسم الفني: هبة بريس

تطلق مؤسسة المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة، خلال الدورة 23 للمهرجان، التي ستنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 6 إلى 13 ماي 2023، مسابقة رسمية، خاصة بالفيلم القصير، والتي تنظم لأول مرة في تاريخ المهرجان.

وتتضمن هذه المسابقة (15) فيلما قصيرا تنتمي إلى الدول التالية: كينيا، مصر، رواندا، تونس، غانا، الكونغو الديمقراطية، الكوت- ديفوار، بوركينا فاسو، السنغال، نيجيريا، أوغندا، البنين، ثم البلد المضيف المغرب.

وسيشارك في هذه المسابقة المغرب بفيلم “كوربيس” لمراد خلو، وفيلم “كيبو” ل عبدو لاي صوي من السنغال، ومن بوركينا فاسو فيلم “سوق” لكاسطون بونكونكو، ومن البنين فيلم “كوريي فيد” لفرانسكي توهونون، ومن الكوت دي فوار فيلم “سخونة” لبوريس اوي، ومن مصر فيلم “رامي “لحمدي وهبة”، ومن كينيا فيلم “جوليا كالي” لجوش اوماندي.

كما يشارك في المسابقة، فيلم “اوجي” لجون لوك ميتانا من رواندا، ومن نيجيريا فيلم “دا بروكن ماسك” لكاخو ادهيدور، ومن أوغندا فيلم “زيوا” لصاموييل تيبانديك ، ومن الكونكو الديمقراطية فيلم “موليكا” لليو نيلكي، ومن تونس فيلم “فابولا” لجيريد الياس، ومن مصر فيلم “عزيزتي ورد ” لمروة شرقاوي، ومن رواندا فيلم “ايترا” لروكابيشا كيني كاسيم، ومن غانا فيلم “ارمار” لارماريتي تسوتسو.

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