مكناس.. مصر.ع 4 أشخاص، وإصابة 6 آخرين في حادثة سير مميتة
ع محياوي _ هبة بريس
وحسب مصدر ” هبة بريس ” فإن ثلاثة من بين الأربعة لقوا حتفهم على الفور فيما رابعهم فارق الحياة متأثرا بجروحه بمستشفى محمد الخامس بمكناس.
خلفت حادثة سير مميتة مع مغرب يوم الأحد 16 أبريل 2023 مصرع أربعة أشخاص في حادثة سير على مستوى الطريق الوطنية 6 ( عين طوطو ) بالنقطة الكيلومترية 154 نتيجة اصطدام سيارتين خفيفتين على مشارف مدينة مكناس.
وحسب مصدر ” هبة بريس ” فإن ثلاثة من بين الأربعة لقوا حتفهم على الفور فيما رابعهم فارق الحياة متأثرا بجروحه بمستشفى محمد الخامس بمكناس.
هذا ولا يزال يرقد بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس 6 آخرين لتلقي العلاج إصاباتهم لا تدعو للقلق حسب ذات المصدر.
و فور علمهم بالحادث، حلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بسبع عيون التابع لسرية الحاجب والسلطات المحلية وسيارات الإسعاف للقيام بالمتعين .
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8 تعليقات
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله اجر ذويهم ورزقهم الصبر والسلوان..
السرعة المفرطة وعدم احترام الاسبقيات وممر الراجلين..
اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم واسكنهم فسيح جناتك يارب العالمين..
الانسان خاصوا اوصل بسرعة ومكتهموش حياتو وحياة الاخرين ..
انا لله وانا اليه راجعون.اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم..
عدم احترام قانون السير والسرعة المفرطة تكون النتيجة كارثية..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهم ارحمهم واغفر لهم..
اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم..