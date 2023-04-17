مكناس.. مصر.ع 4 أشخاص، وإصابة 6 آخرين في حادثة سير مميتة

ع محياوي _ هبة بريس

خلفت حادثة سير مميتة مع مغرب يوم الأحد 16 أبريل 2023 مصرع أربعة أشخاص في حادثة سير على مستوى الطريق الوطنية 6 ( عين طوطو ) بالنقطة الكيلومترية 154 نتيجة اصطدام سيارتين خفيفتين على مشارف مدينة مكناس.

وحسب مصدر ” هبة بريس ” فإن ثلاثة من بين الأربعة لقوا حتفهم على الفور فيما رابعهم فارق الحياة متأثرا بجروحه بمستشفى محمد الخامس بمكناس.

هذا ولا يزال يرقد بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس 6 آخرين لتلقي العلاج إصاباتهم لا تدعو للقلق حسب ذات المصدر.

و فور علمهم بالحادث، حلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بسبع عيون التابع لسرية الحاجب والسلطات المحلية وسيارات الإسعاف للقيام بالمتعين .

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