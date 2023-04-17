اختتام فعاليات الويكاند المسرحي بآيت ورير

2023-04-17 / 10:53
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القسم الفني: هبة بريس

اختتمت فعاليات الويكاند المسرحي الرمضاني في نسخته الثانية بمدينة ايت ورير ضواحي مراكش، وذلك باحتفالية بهيجة، تم خلالها تكريم الفنان المراكشي محمد بلمقدم.

كما تم في ختام هذه التظاهرة الثقافية، التي نظمتها فرقة أرتو للمسرح وفنون العرض، وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي جماعة أيت أورير على مدى ثلاثة أيام تحت شعار “نحو مسرح متميز”، عرض مسرحية “قاع الخابية” لفرقة محترف البحث المسرحي والموسيقى الدار البيضاء.

وفي كلمته، أثنى المحتفى به، على جهود الجمعيتين المنظمتين لإنجاح هذه التظاهرة، التي وصفها ب” المتميزة”، مشيدا بالدور الذي تلعبه المدينة في خدمة الفن والثقافة والفنانين، وكذا تنشيط العمل الثقافي بالجهة.

وشهدت الدورة، مشاركة أربعة فرق مسرحية، وهي فرقة النادي الفني المراكشي كوميديا بمسرحية ” السي واولو”، وفرقة فرجة البهجة بمسرحية “3 وضاما”، فضلا عن فرقة البحث المسرحي والموسيقى بمسرحية ” قاع الخابية”.

كما تم تخصيص فقرة خاصة للأطفال، من خلال عرض بديع وممتع، لمسرحية “جرادة مالحة ” لفرقة مسرح أيوب سمسمة، إضافة إلى تكريم الفنانة والممثلة المتألقة زهور السليماني.

هذه التظاهرة الثقافية المتنوعة، نظمت بمناسبة اليوم العالمي للمسرح، بدعم من وزارة الشباب والثقافة و التواصل، والمجلس الجماعي لمدينة ايت اورير، كما شكلت حلقة متواصلة وسيرورة للنسخة الأولى، بهدف ترسيخ الفن المسرحي في المدينة، وتربية الذوق الفني والجمالي لدى الشباب والجمهور عامة بالمنطقة، والمساهمة في تعزيز مزيد من الإشعاع الثقافي..

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