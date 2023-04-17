طقس الإثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من السهول الداخلية، داخل منطقة سوس، شرق الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي.

وستكون السماء غائمة جزئيا مع نزول قطرات مطرية واحتمال تسجيل رعد محليا بمرتفعات الأطلس والمناطق المجاورة.

وستتشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من السواحل الأطلسية الشمالية والوسطى مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و12 درجة بمرتفعات الأطلس، الريف، والمنطقة الشرقية، وما بين 15 و20 درجة بالسهول الداخلية، سوس، والأقاليم الصحراوية. وستكون ما بين 12 و17 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، والبوغاز، وهائجا ما بين كاب سبارتيل والعرائش ، وقليل الهيجان ما بين كاب غير وكاب بارباص ، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل .

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