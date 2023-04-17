الاعتداء على قائد بطنجة أثناء عملية تحرير للملك العمومي

2023-04-17 / 00:10
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هبة بريس - مكتب طنجة

تعرض قائد الملحقة الإدارية الرابعة “شالة” لاعتداء أثناء عملية تحرير الملك العمومي زوال اليوم الأحد 16 أبريل الجاري، من طرف ثلاثة أشخاص .

وفي تفاصيل الواقعة، قام رجل سلطة من درجة قائد ممتاز، بعملية هدم بناء غير قانوني تم تشييده خلال الأشهر الماضية بشارع محج محمد السادس حيث خلفت عملية الهدم تواجد ركام من الأعمدة الحديدية الكبيرة الحجم فوق الرصيف ما حدا بالقائد الى توجيه انذارات للمخالفين لازاحة الاعمدة الحديدية من الممر .

وأمام تعنت المخالفين ضد تنفيذ قرارات السلطة المحلية ، فرض على هاته الأخيرة التدخل لإعادة الحالة إلى ما كانت عليها في السابق إعمالا للقانون انتهى باعتداء على القائد .

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