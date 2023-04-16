الحوز…تتويج التلاميذ من حفظة القرآن الكريم” صور”

محمد منفلوطي_ هبة بريس

ترأس محمد زروقي المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمديرية الاقليمية بالحوز، اليوم الاحد بثانوية ببر انزران التأهيلية بتاحناوت فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة الإقليمية في تجويد القرأن الكريم وحفظ الحديث النبوي الشريف المنظمة من طرف الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية بتنسيق مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحوز.



وقد أشرف المدير الاقليمي رفقة رؤساء المصالح و مفتشة مادة التربية الإسلامية وعدد من اطر المراقبة التربوية وهيئة التفتيش الى جانب ثلة من اساتذة مادة التربية الإسلامية على المباريات النهائية في تجويد القرآن الكريم وحفظ الحديث النبوي الشريف التي استهدفت تلامذة سلك التعليم الابتدائي في الصنف الأول وتلامذة سلك التعليم الثانوي الإعدادي في الصنف الثاني وتلامذة سلك التعليم الثانوي التأهيلي في الصنف الثالث من مجموع التلاميذ المؤهلين للمسابقة النهائية من تلامذة المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية بالإقليم.

عقب ذلك ، افتتح برنامج الحفل الختامي بقاعة الندوات بثانوية بئر انزران التأهيلية بتاحناوت وذلك بحضور باشا مدينة تاحناوت وأعضاء الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية وممثلين عن جمعيات آباء وامهات واولياء التلاميذ ومجموع التلاميذ المشاركين في التصفيات النهائية من محتلف الأسلاك التعليمية وبحضور آباءهم وامهاتهم ، حيث افتتح البرنامج بآيات بينات من ذكر الله الحكيم وأداء تحية العلم بترديد النشيد الوطني ثم كلمة ترحيبية للجنة المنظمة، بعدها كلمة المدير الإقليمي و باشا مدينة تاحناوت وكلمة الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية وكلمة اطر المراقبة التربوية وهيئة التفتيش تلتها كلمات جمعيات آباء وامهات واولياء التلاميذ الممثلة في الحفل الختامي، ليتم الإعلان عن النتائج النهائية للمسابقة الاقليمية التي امتدت طيلة شهر رمضان الفضيل ؛ حيث توج الثلاثة الأوائل من التلاميذ في كل صنف من المتباريات والمتبارين، وسلمت لهم جوائز تحفيزية وشواهد تقديرية.

وقد تخلل الحفل مقطوعات فنية ومنظومات إنشادية ومسرحيات مدرسبة من أداء تلامذة المؤسسات التعليمية بالاقليم.واختتم الحفل بتكريم عدد من الاطر التربوية والإدارية ثم الدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده والأسرة العلوية الشريفة والشعب المغربي والوطن العزيز بمزيد الخير والنماء.

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