من باريس…شعب القبايل يطالب بتقرير المصير والتنديد بسياسة القمع الجزائرية

محمد منفلوطي_ هبة بريس

خرج المئات من شعب القبايل في مسيرة احتجاجية بباريس للمطالبة بتقرير المصير والتنديد بسياسة القمع التي ينهجها نظام الكابرانات في حقهم، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين السياسيين من السجون الجزائرية، وهي الخطوة التي تاتي في سياق التجاذبات والمشاحنات التي تطبع نوع العلاقة بين شعب القبايل والحكومة الجزائرية.

الحراك الشعبي الذي تزعمته الحركة من أجل استقلال القبائل بمناسبة ذكرى الربيع الأمازيغي (1980-1981) والربيع الأسود (2001)، والذي انطلق من ساحة لاباستيل الى ساحة لاناسيون، عرف مشاركة وزانة لفنانين ومثقفين ووجوه سياسية بارزة دعما للمطالب العادلة التي طالما نادى بها شعب القبايل الابي الذي لم يرض بالذل والمهانة.

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