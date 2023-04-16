تارودانت : بسبب الفراولة …تسمم 6 أفراد من عائلة واحدة

2023-04-16 / 22:18
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أصيب ستة أشخاص من أسرة واحدة بمنطقة أيت ايعزة بتارودانت، يوم أمس السبت ، بتسمم غذائي جماعي، يرجح بسبب تناول فاكهة الفراولة ” الفريز” .

وقالت مصادر محلية، أن أفراد الأسرة من ضمنها طفلة، تم نقلهم إلى المستشفى الاقليمي، لتلقي العلاجات الضرورية، وبحسب نفس المصادر فلازال العاىلة تخضع للعلاج اليوم الاحد ولم تغادر بعد المستشفى.

مصادر متطابقة، كشفت أن العاىلة تناولت الفاكهة عبر مزجها بالحليب، ولم يعرف بعد هل الحليب ام الفراولة سبب التسمم .

في حين أن نفس المصادر، قالت ان فرد من الأسرة، قام بشراء الفراولة من مدينة إنزكان, ويرجح أن المبيدات وعدم غسل الفواكه بشكل جيد ممكن ان يتسبب بالتسممات.

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‫10 تعليقات

  1. لابد من وضع الملح والماء والخل في الخضر او الفواكه لمدة 10دقائق لتعقيمها ثم تغسل جيدا وتؤكل ..

    2

  2. على المواطنين غسل الفراولة جيدا يدلما تحتوي من بكتيريا وجراثيم لا ترى بالعين المجردة..

    1

  4. يجب غسل جميع الفاكه جيدا قبل تناولها لانها عرضة للحشرات الضارة مثل الافاعي والعقارب وغيرها..

    2

  10. الكلاخ ونعدام الوعي هما سببان رئيسيان لمثل هذه الحوادث.اتعجب عندما ارى بعض المكلخين يبتلعون اي شيء تحت. دوك السواري ديال انزكان او يقتنون الشفنج وتلك الحلويات الغاملة اووف. باز لهم

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