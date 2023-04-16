الزلزولي يتفوق على فينسيوس ويصبح أفضل مراوغ في الدوري الإسباني

هبة بريس : القسم الرياضي

أصبح الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي، مهاجم أوساسونا أفضل مراوغ في الدوري الإسباني هذا الموسم متفوقا على عدد من النجوم وفي مقدمتهم البرازيلي فينسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد.

ويتصدر الزلزولي قائمة افضل مراوغي الليجا بمعدل 3.7 مراوغة ناجحة في كل مباراة.

وجاء النيجيري صامويل شيكويزي، مهاجم فياريال في المركز الثاني بمعدل 3.5 مراوغة في كل مباراة، بينما حل فينسيوس ثالثا بمعدل 3.3 مراوغة ناجحة في كل مباراة.

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