بعد نهاية رمضان..المغرب يعود إلى الساعة الإضافية الأسبوع المقبل

2023-04-16 / 20:45
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هبة بريس - الرباط

من المنتظر أن يعود المغرب إلى اعتماد التوقيت الصيفي (غرينيتش +1)، يوم الأحد المقبل 23 أبريل 2023.

ومن المتعين أن يضيف المواطنون 60 دقيقة على التوقيت القانوني عند حلول الثانية صباحا من يوم الأحد المقبل.

اعتماد “التوقيت الصيفي” يأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية للمملكة، ولقرار رئيس الحكومة رقم 3.17.21 الصادر في 16 من شعبان 1442 الموافق 30 مارس 2021 بشأن تغيير الساعة القانونية.

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