أب لطفلين يضع حـ..ـدا لحـ..ـياته بطريقة مأساوية ضواحي الناظور

هبة بريس - الناظور

أقدم رجل في الخمسينيات من عمره، على الانتحار شنقا مساء اليوم السبت 15 ابريل، في منزله بدوار الكاسيط بجماعة بوعرك في إقليم الناظور.

وبحسب مصادر محلية فالهالك أب لطفلين كان يعاني قيد حياته من اضطرابات نفسية قد تكون سبباً في انتحاره.

و انتقلت إلى مكان الحادث عناصر الدرك الملكي وقائد قيادة بوعرك وأفراد من السلطة المحلية، حيث تمت معاينة مكان الوفاة وفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث ، في وقت تم فيه نقل جثة الهالك الى مستودع الاموات .

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