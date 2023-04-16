أب لطفلين يضع حـ..ـدا لحـ..ـياته بطريقة مأساوية ضواحي الناظور

2023-04-16 / 20:31
0
هبة بريس - الناظور

أقدم رجل في الخمسينيات من عمره، على الانتحار شنقا مساء اليوم السبت 15 ابريل، في منزله بدوار الكاسيط بجماعة بوعرك في إقليم الناظور.

وبحسب مصادر محلية فالهالك أب لطفلين كان يعاني قيد حياته من اضطرابات نفسية قد تكون سبباً في انتحاره.

و انتقلت إلى مكان الحادث عناصر الدرك الملكي وقائد قيادة بوعرك وأفراد من السلطة المحلية، حيث تمت معاينة مكان الوفاة وفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث ، في وقت تم فيه نقل جثة الهالك الى مستودع الاموات .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of انت—حار سيدة في ظروف غامضة بتازة

انت—حار سيدة في ظروف غامضة بتازة

2023-04-16 / 12:45
Photo of الحسيمة ..صعقة كهربائية تنــ..ـهي حياة فلاح عشريني

الحسيمة ..صعقة كهربائية تنــ..ـهي حياة فلاح عشريني

2023-04-15 / 16:46
Photo of مصرع عامل سقط من أعلى ورش تهيئة ملعب طنجة الكبير

مصرع عامل سقط من أعلى ورش تهيئة ملعب طنجة…

2023-04-12 / 16:14
Photo of 10 قت.لى و 2046 جريحا.. حصيلة حرب الطرق بالمدن خلال أسبوع

10 قت.لى و 2046 جريحا.. حصيلة حرب الطرق بالمدن…

2023-04-12 / 09:41
Photo of أزيلال .. البحث عن الكنوز يتسبب في ه…لاك شخصين تحت الأنقاض

أزيلال .. البحث عن الكنوز يتسبب في ه…لاك شخصين…

2023-04-10 / 21:10
Photo of انقلاب شاحنة لنقل الأسماك يخلف قتيلين وجريح بطانطان

انقلاب شاحنة لنقل الأسماك يخلف قتيلين وجريح بطانطان

2023-04-09 / 14:04
Photo of مُفجــ..ـع ..البحر يلفظ جـــ..ـثة 11 مهاجرا سريا بشاطئ كلميم

مُفجــ..ـع ..البحر يلفظ جـــ..ـثة 11 مهاجرا سريا بشاطئ كلميم

2023-04-08 / 18:17
Photo of سطات.. العثور على جث.ة سيدة داخل شقة يستنفر السلطات

سطات.. العثور على جث.ة سيدة داخل شقة يستنفر السلطات

2023-04-08 / 16:30
Photo of 16 جريحا من عمال زراعيين في حادثة سير بإقليم اشتوكة

16 جريحا من عمال زراعيين في حادثة سير بإقليم…

2023-04-08 / 12:17
Photo of بعد أن أضرم النار في جسده.. وفاة طالب بENCG سطات

بعد أن أضرم النار في جسده.. وفاة طالب بENCG…

2023-04-07 / 16:23

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق