غوتيريش يطالب بـ”معاقبة المسؤولين” عن مقتل ثلاثة موظفين أمميين في السودان

2023-04-16 / 19:52
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هبة بريس - وكالات

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد بـ”معاقبة المسؤولين” عن مقتل 3 من عمال الإغاثة التابعين لبرنامج الأغذية العالمي في السودان.

وقال المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، في بيان إن الأمين العام “يدين بشدّة” مقتل مدنيين من بينهم الموظفون الأمميون الثلاثة، وأعرب عن أسفه “لتضرر مباني الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى بمقذوفات وتعرضها للنهب في عدة أماكن في دارفور”.

وكان مبعوث الأمم المتحدة في دارفور، فولكر بيرثيس، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، أن 3 من عمال الإغاثة التابعين لبرنامج الأغذية العالمي قُتلوا في المعارك التي اندلعت في السودان منذ السبت بين قوات الدعم السريع التابعة لمحمد حمدان دقلو وقوات الجيش النظامي.

وقال بيرثيس في بيان إنهم قُتلوا “السبت أثناء قيامهم بعملهم في شمال دارفور” في الغرب قرب تشاد التي أغلقت حدودها السبت بسبب أعمال العنف.

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