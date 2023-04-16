الجزائر تحتج على قبول اعتماد الديبلوماسية المغربية أمينة سلمان ممثلة لاتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الإفريقي

2023-04-16 / 18:11
4
هبة بريس - الرباط

احتجت الجزائر على قبول رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمد فقي، أوراق الاعتماد من الدبلوماسية المغربية أمينة سلمان ، ممثلة دائمة لاتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الأفريقي.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها، أن “هذا السلوك غير المسؤول يعتبر غير مقبول لا سيما أنه يأتي بعد المساعي الملحّة التي بادرت بها السلطات الجزائرية لدى مفوضية الاتحاد الأفريقي، من أجل اعتبار هذا التعيين المزعوم غير مؤسّس”.

وقالت خارجية العسكر ، أن هذا الأمر لايقع ضمن صلاحيات الأمين العام لاتحاد المغرب العربي والذي انتهت آخر عهدة له، وفق البيان، بتاريخ 01 أغسطس 2022، “دون أي إمكانية لتمديدها، مشيرة الى ان هذا التعبين يسعى إلى خدمة أجندة البلد الذي يستضيفه”.

وقالت خارجية العسكر ، أنه “لم يتمّ استشارتها بشأن هذا التعيين والذي جرى خارج القواعد المنصوص عليها في معاهدة تأسيس اتحاد المغرب العربي في فبراير 1989..وفق تعبيرها “.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
4

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of من باريس…شعب القبايل يطالب بتقرير المصير والتنديد بسياسة القمع الجزائرية

من باريس…شعب القبايل يطالب بتقرير المصير والتنديد بسياسة القمع…

2023-04-16 / 22:36
Photo of سياسي سوري …قضية الصحراء شأن مغربي داخلي ونحن لا نتدخل فيه”

سياسي سوري …قضية الصحراء شأن مغربي داخلي ونحن لا…

2023-04-16 / 11:42
Photo of محمد سالم لهبة بريس : من المستبعد دعوة البوليساريو للقمة الروسية الافريقية

محمد سالم لهبة بريس : من المستبعد دعوة البوليساريو…

2023-04-15 / 17:09
Photo of الملك مبرقا العاهل البلجيكي: “متمنياتنا لكم بموفور الصحة والسعادة”

الملك مبرقا العاهل البلجيكي: “متمنياتنا لكم بموفور الصحة والسعادة”

2023-04-15 / 16:06
Photo of “بوريطة”يبحث مع نظيره السعودي “التطورات الدولية”

“بوريطة”يبحث مع نظيره السعودي “التطورات الدولية”

2023-04-14 / 22:46
Photo of أخنوش يشرف على انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي

أخنوش يشرف على انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي

2023-04-14 / 18:40
Photo of بعد “النواب”.. ميارة يعلن انطلاق الترجمة الفورية للأمازيغية بجلسات “المستشارين”

بعد “النواب”.. ميارة يعلن انطلاق الترجمة الفورية للأمازيغية بجلسات…

2023-04-14 / 13:50
Photo of غيّات لهبة بريس: المعارضة عجزت عن الترافع بموضوعية فبدأت في المغالطات والتدليس

غيّات لهبة بريس: المعارضة عجزت عن الترافع بموضوعية فبدأت…

2023-04-14 / 12:19
Photo of الطالبي العلمي في افتتاح دورة أبريل: “نفتتح هذه الدورة في سياق دولي غير مستقر”

الطالبي العلمي في افتتاح دورة أبريل: “نفتتح هذه الدورة…

2023-04-14 / 12:13
Photo of بركة: الحكومة تعمل على مواجهة الظرفية الراهنة الصعبة

بركة: الحكومة تعمل على مواجهة الظرفية الراهنة الصعبة

2023-04-14 / 11:39

‫4 تعليقات

  1. الجزائر تخلط لها المغرب في الدم. والأعصاب. والحياة اليومية. بل حتى في النوم.

    1
    1

  2. جمهورية العسكر ما عندهم ما يدار حاضيين غير المغرب، لو كنت محل شنقريحة لارجعت الجزائر هي الإمارات ديال شمال أفريقيا، بدلا من النيف او لخوا الخاوي والوهم والعنتريات وتكديس خردة الأسلحة واحلام اليقظة.

    1

  3. الذي يظحكني أن دويلة الخنزائر تظن أن لها كلمة وأنها دولة سيادة وهي دولة ونظام عميل لفرنسا وعميل للدول الإستعمارية نظام صهيوني إرهابي جبان قتل ويقتل الشعب الجزائري المغلوب على أمره كل يوم إما بالمجاعة أو في قوارب الموت ، ندعوا الدبلوماسية المغربية المزيد من الضرب بيد من حديد لنظام التبون بني كلبون وعصابته الدجاجات وسجنهم في سجون الصحراء المغربية وتحرير الشعب الجزائري المغلوب على أمره من طرف عصابة التبون بني كلبون الصهيونية

    1

  4. غير مفهوم الرقص على جتث الميت (( المغرب لا عربي ))
    ان كان المغرب من يؤدي أجرها
    فهذا يعني خراب دبلوماسي
    وان كان الاتحاد من يؤدي أجرتها
    فالدولاب الاتفاقيات تسبح في الوحل إلى انفها
    ثم الجزاءر صاحبة أطول أنف مثله مثل خرطوم الفيل تحشره في العفن لا هي صاحبة قضية ولا هي قاضية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق