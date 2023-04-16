الجزائر تحتج على قبول اعتماد الديبلوماسية المغربية أمينة سلمان ممثلة لاتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الإفريقي
احتجت الجزائر على قبول رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمد فقي، أوراق الاعتماد من الدبلوماسية المغربية أمينة سلمان ، ممثلة دائمة لاتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الأفريقي.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها، أن “هذا السلوك غير المسؤول يعتبر غير مقبول لا سيما أنه يأتي بعد المساعي الملحّة التي بادرت بها السلطات الجزائرية لدى مفوضية الاتحاد الأفريقي، من أجل اعتبار هذا التعيين المزعوم غير مؤسّس”.
وقالت خارجية العسكر ، أن هذا الأمر لايقع ضمن صلاحيات الأمين العام لاتحاد المغرب العربي والذي انتهت آخر عهدة له، وفق البيان، بتاريخ 01 أغسطس 2022، “دون أي إمكانية لتمديدها، مشيرة الى ان هذا التعبين يسعى إلى خدمة أجندة البلد الذي يستضيفه”.
وقالت خارجية العسكر ، أنه “لم يتمّ استشارتها بشأن هذا التعيين والذي جرى خارج القواعد المنصوص عليها في معاهدة تأسيس اتحاد المغرب العربي في فبراير 1989..وفق تعبيرها “.
4 تعليقات
الجزائر تخلط لها المغرب في الدم. والأعصاب. والحياة اليومية. بل حتى في النوم.
جمهورية العسكر ما عندهم ما يدار حاضيين غير المغرب، لو كنت محل شنقريحة لارجعت الجزائر هي الإمارات ديال شمال أفريقيا، بدلا من النيف او لخوا الخاوي والوهم والعنتريات وتكديس خردة الأسلحة واحلام اليقظة.
الذي يظحكني أن دويلة الخنزائر تظن أن لها كلمة وأنها دولة سيادة وهي دولة ونظام عميل لفرنسا وعميل للدول الإستعمارية نظام صهيوني إرهابي جبان قتل ويقتل الشعب الجزائري المغلوب على أمره كل يوم إما بالمجاعة أو في قوارب الموت ، ندعوا الدبلوماسية المغربية المزيد من الضرب بيد من حديد لنظام التبون بني كلبون وعصابته الدجاجات وسجنهم في سجون الصحراء المغربية وتحرير الشعب الجزائري المغلوب على أمره من طرف عصابة التبون بني كلبون الصهيونية
غير مفهوم الرقص على جتث الميت (( المغرب لا عربي ))
ان كان المغرب من يؤدي أجرها
فهذا يعني خراب دبلوماسي
وان كان الاتحاد من يؤدي أجرتها
فالدولاب الاتفاقيات تسبح في الوحل إلى انفها
ثم الجزاءر صاحبة أطول أنف مثله مثل خرطوم الفيل تحشره في العفن لا هي صاحبة قضية ولا هي قاضية .