عبد اللطيف الحموشي

حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني

2023-04-16 / 17:51
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هبة بريس - الرباط

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس السبت 15 أبريل الجاري، عن سلسلة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بمجموعة من المصالح اللامركزية للأمن الوطني بمدينتي الدار البيضاء وطنجة.

وقد شملت هذه التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، وضع إطار أمني من الجيل الجديد على رأس المصلحة الولائية للاستعلامات العامة بولاية أمن الدار البيضاء، وذلك بعد أن كان يشغل هذا المنصب سابقا بالنيابة.

كما شملت هذه التعيينات، تفعيل حركية داخلية بين رؤساء عشر دوائر للشرطة تابعة لمنطقتي أمن أنفا ومولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، وهي الحركية التي تروم إطلاق ديناميكية جديدة في تسيير دوائر الشرطة، باعتبارها بنيات الصف الأول بالمرفق الشرطي، والمعنية بالاستجابة الفورية لحاجيات المواطنين والمواطنات الأمنية.

وعلى مستوى مدينة الدار البيضاء دائما، تم تعيين رئيس لمصلحة حوادث السير بمنطقة أمن بنمسيك ورئيس لدائرة الشرطة بمنطقة أمن ميناء المدينة، فيما عرفت ولاية أمن طنجة وضع إطار أمني على رأس فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن ميناء طنجة-المدينة.

وقد تم الحرص في هذه التعيينات على اختيار كفاءات من الجيل الجديد للمسؤولين الأمنيين، ممن تتوافر فيهم المهنية العالية، والنزاهة والتجربة الوظيفية، وذلك ليتسنى لهم التنزيل الأمثل للاستراتيجية الأمنية الجديدة التي تروم خدمة أمن المواطن، عبر تدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين، وتوطيد المقاربة التواصلية وتعزيز الانفتاح المرفقي لمصالح الأمن.

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