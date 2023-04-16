تنسيق بين الأمن والدرك يطيح بشبكة للاتجاد في المخدرات ضواحي تطوان

هبة بريس -:

أسفر تنسيق أمني بين الشرطة ومصالح الدرك الملكي بتطوان، عن تفكيك شبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات.

وقد تم حجز حوالي 300 كيلوغرام من الحشيش و اعتقال شخص بمنطقة أزلا بضواحي تطوان أمس السبت، لتقود التحقيقات معه إلى تحديد هوية 3 من شركائه الآخرين فتم الانتقال إلى منزل المتهم الأول فتم العثور على حوالي 300 كيلوغرام بحوزته.

وتم وضع الموقوفين الأربعة رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل استكمال إجراءات التحقيق في انتظار تقديمهم إلى القضاء في مقبل الأيام.

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