مدرب وست هام يكشف أسباب غياب أكرد عن مواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي

هبة بريس : القسم الرياضي

كشف الاسكتلندي ديفيد مويس، مدرب وست هام أسباب غياب الدولي المغربي نايف أكرد عن مواجهة أرسنال، اليوم الأحد، ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مويس في تصريح له :”أكرد وأوغبونا يعانيان من بعض الكدمات، وقد حاولنا الوقوف على مدى جاهزيتهما في الحصة التدريبية الأخيرة”.

وتابع :”كنا نأمل في مشاركة أحدهما اليوم لكن لم يتمكنا من ذلك، وعموما تبقى إصابة اللاعبين غير خطيرة”.

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