طنجة ..توقيف صاحب سوابق وحجز كمية من “القرقوبي “

2023-04-16 / 16:59
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هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 16 أبريل الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 34 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه أثناء مغادرته مدينة طنجة على متن حافلة للنقل الطرقي للمسافرين، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 1140 قرص طبي مخدر من نوع «Rivotril»، كانت مخبأة بداخل حقيبة أمتعته الشخصية، علاوة على حجز مبلغ مالي يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين فيه.

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