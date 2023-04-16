الملك محمد السادس يترأس الدرس الخامس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

هبة بريس - و م ع

يترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس اليوم الأحد 25 رمضان الأبرك 1444هـ موافق 16 أبريل 2023م بالقصر الملكي العامر بمدينة الدار البيضاء، الدرس الخامس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.

وسيلقي هذا الدرس بين يدي جلالة الملك، أعزه الله، الأستاذ أبو بكر الزبير مبوانا، مفتي تنزانيا، متناولا بالدرس والتحليل موضوع: “رمزية إمارة المؤمنين وحضورها في الفكر الديني لدى علماء شرق إفريقيا: تنزانيا نموذجا”، انطلاقا من قول الله تعالى في سورة النساء: “يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم”.

وسيبث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الخامسة مساء.

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