حكم قضائي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك

ذكرت صحف مصرية محلية أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قضت اليوم الأحد، بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده من رئاسة مجلس الإدارة.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فإن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها المنعقدة، الأحد، ألزمت وزارة الشباب والرياضة، باعتبارها الجهة الإدارية المختصة، بإصدار القرار بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك.

ومن جانبها أشارت صحيفة المصري اليوم إلى أنه “بهذا الحكم يعتبر منصب رئيس نادي النادي شاغرا، إذ ألزمت المحكمة في حكمها مجلس إدارة نادي الزمالك بالدعوة للانتخاب عليه في أقرب جمعية عمومية”.

لكن منصور، وهو محام شهير، سيتقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ضد الحكم الصادر بشأنه، وفق ما نقل عنه موقع “فيلجول” المصري.

وتعد الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري واجبة النفاذ، ولا يوقف تنفيذها الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.

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