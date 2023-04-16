الجيش السوداني و”الدعم السريع” يوافقان على “فتح مسارات آمنة”

هبة بريس

وافق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الأحد، على فتح مسارات مؤقتة آمنة للحالات الإنسانية، مع استمرار الاشتباكات لليوم الثاني على التوالي.

وأعلن الجيش في بيان رسمي نشر في حسابه على فيسبوك موافقته على مقترح الأمم المتحدة بفتح مسارات آمنة للحالات الإنسانية ولمدة 3 ساعات تبدأ من الساعة الرابعة عصر، الأحد، بالتوقيت المحلي.

وأكد الجيش أن فتح ممرات إنسانية “لا يلغي حق القوات المسلحة في الرد على أي تجاوزات من قوات الدعم السريع”.

وفي السياق ذاته، أعلنت قوات الدعم السريع في بيان نشرته في حسابها على تويتر “أنها وفي إطار طلب الأمم المتحدة ورغبة القوات في تيسير جزء من حياة الناس تعلن عن السماح للمسارات الآمنة والحالات الإنسانية للمواطنين وذلك من الآن ولمدة أربع ساعات، مع احتفاظنا بحقنا في حماية المواطنين وحقنا في الرد على أي اعتداءات من انقلابيي ومليشيات النظام المباد”.

وقتل 56 مدنيا خلال 24 ساعة في المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع، الأحد، لليوم الثاني في الخرطوم، وفق أرقام نقابة الأطباء، بينما قتل 3 عاملين في برنامج الأغذية العالمي في إقليم دارفور، بحسب الأمم المتحدة.

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل 25 شخصا وإصابة 165 في الاشتباكات التي شهدها عدد من الأقاليم، الأحد.

وكانت اللجنة ناشدت طرفي النزاع بضرورة فتح الممرات والطرق والسماح لعربات الإسعاف والعربات التي تنقل الإمدادات الطبية والمتطوعين لإسعاف الضحايا وإيصال المساعدات وإجلاء العالقين.

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