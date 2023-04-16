تارودانت : تسجيل إصابات في مواجهة عنيفة بين سكان محليين و رعاة رحل

2023-04-16 / 16:33
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أصيب عدد من الأشخاص بعد مواجهات عنيفة بين سكان محليين ورعاة رحل بدوار وارمداز قيادة المكرت دائرة إغرم التابعة ترابيا لإقليم تارودانت.

وكان السكان المحليين، قد أبلغوا السلطات بالاعتدَاءات والمكابد من طرف الرعاة الرحل خصوصا بمنطقة “وارمداز “بجماعة سيدي بوعل، بعد إنلاف مزارعهم والسبطرة على مياه المنطقة .

ويرى متابعين لملف الرعي الجائر ، ان الوضع يزداد سوءا بين السكان والرعاة الرحل، وممكن أن تتسع رقعة انضام سكان مناطق اخرى الصراع ، في حالة استمرار السلطات عدم التدخل، لحماية السكان من الرعي الجائر.

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