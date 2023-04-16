اشتوكة : مواطنون بجماعة الصفا يوقفون عنصر خطير في” الكريساج “

2023-04-16 / 14:31
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكن عدد من شباب منطقة أيت إعزة بجماعة الصفا، مساء أمس السبت 24 ، من وقف نشاط ما وصفوه بعنصر خطير في ” كريساج” الملقب ب (ولد بو العجل ) “.

وكان الموقوف مبحوث عنه في عدة شكايات تقدم بها العشرات من المواطنين تعرضوا للكريساج بعدد من مناطق الاقليم، قبل أن يزيد الوضع سوءا باعتراض الموقوف للنساء، مما دفع بشباب المنطقة تكثيف عملية المراقبة ليتم توقيف المعني وهو بصدد إرتكاب فعل جرمي أخر في حق مواطنين .

وقد حاول الموقوف الافلات، غير أن عزيمة الشباب كانت له سدا منيعا ، ومحاصرته ، واخطار رجال الدرك الملكي بسرية بيوكرى التي حلت على عجل، ليتم إقتياد المجرم الى مقر السرية ، ووضعه تحث الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة في انتظار استكمال إجراءات التحقيق و استدعاء الضحايا للتعرف عليه.

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