مقتل 3 موظفين أممين جراء الاشتباكات بدارفور

هبة بريس _ وكالات

أعلن برنامج الأغذية العالمي، اليوم الأحد، مقتل 3 من الموظفين بدارفور ونهب 5 من المركبات الميدانية من قبل قوات الدعم السريع شمال دارفور، يوم السبت.

ووقعت اشتباكات مسلحة بين الجيش والدعم السريع في منطقة “كبكابية” بدارفور بعد ساعات من اندلاع المواجهات في عاصمة الولاية.

وندد المبعوث الخاص للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيريتس بالهجوم على أفراد الأمم المتحدة وممتلكات ومبان تابعة لمنظمات الإغاثة في دارفور.

وشدد بيريتس على أن أعمال العنف المتكررة تعرقل عمليات توزيع المساعدات، داعيا جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها الدولية، مثل ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وجميع العاملين في المجال الإنساني، واحترام أمن المباني والممتلكات.

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