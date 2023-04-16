بلال الخنوس يسجل ويساهم في قيادة فريقه للفوز أمام أندرلخت

هبة بريس : القسم الرياضي

ساهم الدولي المغربي بلال الخنوس في قيادة فريقه جينك للفوز على ضيفه أندرلخت بخمسة أهداف لاثنين، اليوم الأحد، ضمن الجولة 33 من الدوري البلجيكي.

ولعب الخنوس أساسيا في مباراة اليوم، حيث وقع الهدف الرابع لفريقه عند الدقيقة 53، وهو بالمناسبة الهدف الأول للاعب في الدوري هذا الموسم.

ومعلوم أن بلال الخنوس البالغ من العمر 18 سنة يقدم مستويات مميزة مع جينك هذا الموسم، وقد كان حاضرا مع المنتخب الوطني المغربي في مباراتيه الوديتين الأخيرتين أمام البرازيل والبيرو، وقبلها كان حاضرا في مونديال قطر 2022.

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