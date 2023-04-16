بلال الخنوس يسجل ويساهم في قيادة فريقه للفوز أمام أندرلخت

2023-04-16 / 13:59
1

هبة بريس : القسم الرياضي

ساهم الدولي المغربي بلال الخنوس في قيادة فريقه جينك للفوز على ضيفه أندرلخت بخمسة أهداف لاثنين، اليوم الأحد، ضمن الجولة 33 من الدوري البلجيكي.

ولعب الخنوس أساسيا في مباراة اليوم، حيث وقع الهدف الرابع لفريقه عند الدقيقة 53، وهو بالمناسبة الهدف الأول للاعب في الدوري هذا الموسم.

ومعلوم أن بلال الخنوس البالغ من العمر 18 سنة يقدم مستويات مميزة مع جينك هذا الموسم، وقد كان حاضرا مع المنتخب الوطني المغربي في مباراتيه الوديتين الأخيرتين أمام البرازيل والبيرو، وقبلها كان حاضرا في مونديال قطر 2022.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رسميا.. الأهلي المصري يعلن حضور 52 ألف مشجع لمباراته ضد الرجاء في دوري الأبطال

رسميا.. الأهلي المصري يعلن حضور 52 ألف مشجع لمباراته…

2023-04-16 / 15:48
Photo of حكم قضائي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك

حكم قضائي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك

2023-04-16 / 15:39
Photo of الجيش السوداني و”الدعم السريع” يوافقان على “فتح مسارات آمنة”

الجيش السوداني و”الدعم السريع” يوافقان على “فتح مسارات آمنة”

2023-04-16 / 14:58
Photo of أكرد يغيب عن مباراة وست هام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

أكرد يغيب عن مباراة وست هام ضد أرسنال في…

2023-04-16 / 13:09
Photo of ريال مدريد يعود بفوز ثمين من أرض قاديش

ريال مدريد يعود بفوز ثمين من أرض قاديش

2023-04-16 / 12:07
Photo of الزلزولي يتفوق على فينسيوس كأفضل مراوغ في الليجا

الزلزولي يتفوق على فينسيوس كأفضل مراوغ في الليجا

2023-04-16 / 11:19
Photo of مبابي يحطم رقم كافاني ويصبح الهداف التاريخي لسان جيرمان

مبابي يحطم رقم كافاني ويصبح الهداف التاريخي لسان جيرمان

2023-04-16 / 10:51
Photo of أملاح والياميق يقودان بلد الوليد للفوز على فياريال

أملاح والياميق يقودان بلد الوليد للفوز على فياريال

2023-04-15 / 20:18
Photo of دقيقتين فقط لمزراوي مع بايرن ميونيخ منذ قدوم توخيل !

دقيقتين فقط لمزراوي مع بايرن ميونيخ منذ قدوم توخيل…

2023-04-15 / 19:55
Photo of بعدما سجل هدفا وصنع آخرا.. أملاح يحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة بلد الوليد ضد فياريال

بعدما سجل هدفا وصنع آخرا.. أملاح يحصل على جائزة…

2023-04-15 / 18:16

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق