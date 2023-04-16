انت—حار سيدة في ظروف غامضة بتازة

هبة بريس _ فاس

اهتز حي المغرب العربي بمدينة تازة، يوم أمس السبت، على وقع انتحار سيدة في ظروف غامضة.

وحسب مصدر ” هبة بريس “، يجهل أسباب إقدام الهالكة على وضع حد لحياتها وهي والدة مقاول معروف.

هذا وفور إشعارهم بالواقعة حلت إلى عين المكان مختلف الأجهزة للقيام بالمتعين ، فيما تم نقل جثة الهالكة صوب مستودع الأموات لإخضاعها على التشريح الطبي حسب ذات المصدر.

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