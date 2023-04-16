انت—حار سيدة في ظروف غامضة بتازة
هبة بريس _ فاس
اهتز حي المغرب العربي بمدينة تازة، يوم أمس السبت، على وقع انتحار سيدة في ظروف غامضة.
وحسب مصدر ” هبة بريس “، يجهل أسباب إقدام الهالكة على وضع حد لحياتها وهي والدة مقاول معروف.
هذا وفور إشعارهم بالواقعة حلت إلى عين المكان مختلف الأجهزة للقيام بالمتعين ، فيما تم نقل جثة الهالكة صوب مستودع الأموات لإخضاعها على التشريح الطبي حسب ذات المصدر.
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10 تعليقات
خبر محزن ومؤلم جدا، ربما انتحارها كان سببه ضغوطات الحياة ولم تستطع مواجهتها !!!!
يجب على الشرطة العلمية أن تقوم بالبحث الدقيق في هذه القضية للوصول إلى الحقيقة..
هناك العديد من العوامل أثرت على هذه السيدة مما دفعها إلى الانتحار والله اعلم.
المسؤول الاول وبكل صراحة على ظاهرة الانتحار هي الحكومة التي اهملت مسؤوليتها تجاه النساء ارامل والمطلقات اللواتي لا حولة لهن إلا بالله العلي العظيم وهذا ما جعل بعض النساء يلتجئن إلى الانتحار قرهن مصاعب الحياة.
كثرة ظاهرة الانتحار ولحد الآن لم نعرف السبب ومن المسؤول!!!!
ضغوطات نفسية أعتقد مع صراعات لقمة العيش!!!!!
الآن أصبح الانسان لايطيق الحياة حيث بدأت فى الأواني الأخيرة تكثر ظاهرة الانتحار ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم نطلب منك حسن الخاتمة واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يآرب.
الاسباب واضحة ، انتحارها هناك احتمال ربما الفقر والظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً أو ضغوطات مع الأسرة والعائلة وووووو وووووووو وغيرها وهذا ما جعل هذه السيدة تنتحر واهي حياتها بصفة نهائية ..
ذنب كل منتحر او منتحرة في عنق الحكومة لأنها لحد الآن لم تضع حدا لهذه الظاهرة التي يذهب ضحايا الابرياء سببها البطالة والفقر والهشاشة والفوارق الاجتماعية وووووو وووووووو وغيرها وحسبنا آلله ونعم الوكيل.