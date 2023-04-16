الزلزولي يتفوق على فينسيوس كأفضل مراوغ في الليجا

تفوق لاعب منتخب المغرب الزلزولي الناشط في فريق أوساسونا، على كل لاعبي الدوري الإسباني في إحصائية استثنائية هذا الموسم.

ويلعب المغربي عبد الصمد الزلزولي المعار من برشلونة إلى أوساسونا حتى نهاية الموسم، دورا كبيرا في انتصارات فريقه على أن يعود للبارسا، الصيف المقبل.

ووصل الزلزولي إلى قمة التوهج، من خلال تسجيل ثنائية ضد إلتشي، الأسبوع الماضي.

ووفقا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن الزلزولي أفضل مراوغ في الليجا هذا الموسم بأرقام تتفوق على البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن اللاعب المغربي يتمتع بمتوسط مراوغات في المباراة الواحدة بالليجا يبلغ 3.7 خلال موسم 2022-2023.

ويأتي النيجيري سامو تشوكويزي، نجم فياريال، في المركز الثاني بمتوسط يبلغ 3.5 مراوغة في المباراة الواحدة، بينما يحل فينيسيوس جونيور ثالثا ب3.3 مراوغة.

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