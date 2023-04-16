سياسي سوري …قضية الصحراء شأن مغربي داخلي ونحن لا نتدخل فيه”

2023-04-16 / 11:42
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هبة بريس _ الرباط

باتت العديد من مواقف الدول العربية واضحة بشكل جلي من رفع تعليق مقعد سوريا في الجامعة العربية، لكن لن تفصح بعض العواصم عن موقفها حتى الآن ومن بينها الرباط
.
وتعليقا على موقف دمشق من قضية الوحدة الترابية المغربية التي ذكرتها الصحيفة، قال عضو مجلس النواب السوري السابق، مهند الحاج علي: “إن القضية هي شأن مغربي داخلي، ونحن لا نتدخل فيه”.

أضاف ” أن “السياسة الخارجية السورية دائما هي مع وحدة وسلامة كل الأراضي العربية دون استثناء، وأن دمشق لا تميل لدعم أي موقف يدعو لانفصال داخل دولة، كما أن دمشق لم تغير موقفها الثابت من وحدة كل الأراضي العربية، في اليمن والسودان والمغرب، والقضية الفلسطينية، والأراضي المحتلة من جنوب لبنان والجولان”.

وتابع ” سوريا ليست مع أي موقف سياسي من شأنه دعم انفصال أو تفريط في وحدة الدول العربية، دون النظر لمواقف الدولة الأخرى وعلاقتها مع دمشق، سواء كانت تملك علاقات سياسية معنا أو لا تملك، لكن بلادنا تحافظ على نهجها دون النظر لهذه الاعتبارات”.

وشدد على أن “الموقف السوري هو نفسه منذ 5 عقود وليس بالجديد، وان دمشق لن ولم تدعم أي انفصال لأي مجموعات عن الوطن الأم يقول اللخير لسبوتنيك

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‫2 تعليقات

  1. وهل نسيتي ايها السياسي المحنك ما قاله بشار الجعفري في مجلس الامم المتحدة عن الصحراء المغربية؟

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