Muslim pilgrims circle the Kaaba and pray at the Grand Mosque ahead of the annual haj pilgrimage, in the holy city of Mecca, Saudi Arabia July 6, 2022. REUTERS/Mohammed Salem

المسجد الحرام يسجل أكبر عدد يومي من المصلين والمعتمرين خلال شهر رمضان

2023-04-16 / 09:43
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سجل المسجد الحرام، السبت، أكبر عدد يومي من المصلين والمعتمرين خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت رئاسة شؤون الحرمين السعودية إنه تم تسجيل “أكثر من 1.5 مليون مصل ومعتمر”.

ونشرت إنفوغراف حول أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام، وشملت توزيع عبوات ماء زمزم، واستخدام عشرات آلاف الليترات من المطهرات والمعطرات.

كما أوضحت أن هناك خدمات أخرى مثل “الكتيبات والمطويات والمواقع المخصصة لكبار السن وذوي الإعاقة والتوعية الرقمية والميدانية والتطويف وأساور للزائرين الصغار وخدمات اجتماعية إنسانية”.

وفي مارس الماضي، أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، عن إتاحة تصاريح العمرة في العشر الأواخر من شهر رمضان.

وأوضحت الوزارة في أوقات سابقة أنه لن يسمح بأداء العمرة إلا بتصريح عبر برنامج “نسك” أو تطبيق “توكلنا”، مبينة أنهما الجهتان المخولتان في إصدار تلك التصاريح.

وتشهد الأيام الأخيرة من شهر الصوم إقبالا كبيرا من داخل وخارج المملكة لأداء مناسك العمرة.

وكانت وزارة الحج قد كشفت أنه سيتم قصر أداء العمرة مرة واحدة فقط خلال شهر رمضان، للمساهمة بشكل كبير في “إتاحة الفرصة للآخرين لأداء مناسكهم بطمأنينة ويسر”.

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‫13 تعليقات

  11. قرار في محله بالنسبة للعمرة رمضان مرة واحدة حتا تتاح الفرص لجميع المسلمين في عمرة رمضان

  12. الحمدلله على اسلامنا اللهم لاتحرم احدا لزيارة بيتك العتيق وزيارة قبر رسولك الحبيب

  13. اللهم تقبل منهم ومنا صالح الأعمال يارب العالمين واجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا

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