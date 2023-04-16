دبي.. م–قتل 16 شخصا وإصابة آخرين جراء حريق في مبنى سكني
قضى 16 شخصا وجرح تسعة آخرون في حريق اندلع، السبت، في مبنى سكني يقع في منطقة شعبية في دبي، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.
واندلع الحريق ظهر السبت في الطابق الرابع من مبنى في منطقة الراس الشعبية الواقعة في الجزء القديم من المدينة، حيث يعيش عدد كبير من العمال.
وجاء في بيان صادر عن جهاز الدفاع المدني ونقلته وسائل إعلام محلية، “أظهرت التحقيقات المبدئية وجود تجاوزات من قبل مالك البناية، في ما يتعلق باشتراطات الأمن والسلامة”.
ولم يتم الكشف عن جنسيات الضحايا.
وأضاف البيان “تواصل الجهات المعنية التحقيق، للوقوف على كامل ملابسات الحادث”.
ولم يرد المكتب الإعلامي لحكومة دبي على طلب وكالة فرانس برس التعليق على الحادثة.
وفي يناير 2017، أعلنت سلطات دبي اعتماد أنظمة بناء أكثر صرامة للحد من خطر الحرائق، بعد سلسلة من الكوارث في ناطحات سحاب في الإمارة تعود في معظمها إلى استخدام مواد سريعة الاشتعال.
ويعزى تكرار تلك الحرائق في المقام الأول إلى نوعية الطلاء التي تساعد النار على الانتشار في إمارة ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل كبير في فترة الصيف.
13 تعليقات
الله يسترنا من النيران وجهنم يارحمان
اللهم ارحمهم واغفر لهم واجعلهم من اهل الجنه يارب العالمين
نقس في مراقبات بعض الاحياء الشعبية
هناك تقصير في مراقبة بعض الاحياء الشعبية واختناق بعض المبان بالسكان يجب الحرص على مراقبتهم
هناك فوضى في بعض المباني وعدم احترام السكن وهذا مايئدي لي هذه الحرائق
ياربي السلامة الله يرحم لي مات او يشفي الي تصابو ياربي
نتيجة التهور في المباني وعدم احترام القوانين في السكن اللهم نجنا يارب
اين كانت جهات الحكومة لضبط ومنع هذه التجاوزات من طرف مالك البناية فبالتأكيد هناك اهمال الذي ادى الى هذا الحريق وذهب اترها 16شخصا رحمهم الله
جعل الجنة دارهم وغفر لنا ولهم
اعوذ بالله اللهم عافنا واعف عنا
اشنو بغينا من بيوة من زجاج غير غير اشتيعال النيران الله يلطف بنا
ربي يرحمهم ويصبر اهلهم ودويهم والشفاء للباقين
مساكن لقمة العيش ترمي ببنادم فنار ارحمهم يارحمان