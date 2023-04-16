Fire engines are seen after a fire broke out at "The Torch", a residential high-rise tower, in Dubai February 21, 2015. Hundreds of people were evacuated from one of the world's tallest residential buildings on Saturday when fire swept through the more than 330-metre (1,082-foot) tall skyscraper "The Torch" in Dubai, residents said. Authorities had no immediate word on the cause of the fire. REUTERS/David French (UNITED ARAB EMIRATES - Tags: DISASTER)

دبي.. م–قتل 16 شخصا وإصابة آخرين جراء حريق في مبنى سكني

2023-04-16 / 09:19
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هبة بريس

قضى 16 شخصا وجرح تسعة آخرون في حريق اندلع، السبت، في مبنى سكني يقع في منطقة شعبية في دبي، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

واندلع الحريق ظهر السبت في الطابق الرابع من مبنى في منطقة الراس الشعبية الواقعة في الجزء القديم من المدينة، حيث يعيش عدد كبير من العمال.

وجاء في بيان صادر عن جهاز الدفاع المدني ونقلته وسائل إعلام محلية، “أظهرت التحقيقات المبدئية وجود تجاوزات من قبل مالك البناية، في ما يتعلق باشتراطات الأمن والسلامة”.

ولم يتم الكشف عن جنسيات الضحايا.

وأضاف البيان “تواصل الجهات المعنية التحقيق، للوقوف على كامل ملابسات الحادث”.

ولم يرد المكتب الإعلامي لحكومة دبي على طلب وكالة فرانس برس التعليق على الحادثة.

وفي يناير 2017، أعلنت سلطات دبي اعتماد أنظمة بناء أكثر صرامة للحد من خطر الحرائق، بعد سلسلة من الكوارث في ناطحات سحاب في الإمارة تعود في معظمها إلى استخدام مواد سريعة الاشتعال.

ويعزى تكرار تلك الحرائق في المقام الأول إلى نوعية الطلاء التي تساعد النار على الانتشار في إمارة ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل كبير في فترة الصيف.

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