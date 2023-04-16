طقس الأحد .. سماء غائمة جزئيا مع نزول قطرات محلية

2023-04-16 / 09:06
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هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار بكل من الوسط والجنوب والسهول الداخلية.

وستكون السماء غائمة جزئيا بمرتفعات الأطلس والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية مع نزول قطرات محلية.

ومن المتوقع أيضا أن تتشكل كتل ضبابية بالقرب من السواحل الأطلسية الشمالية والوسطى مع تناثر غبار محلي بأقصى الجنوب، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة وجنوب المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 4 و11 درجة بمرتفعات الأطلس، الريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 16 و22 درجة شرق الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 10 و16 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف بعض الانخفاض بالجنوب على أن تبقى كما هي في باقي المناطق.

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