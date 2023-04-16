طقس الأحد .. سماء غائمة جزئيا مع نزول قطرات محلية
هبة بريس _ الرباط
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار بكل من الوسط والجنوب والسهول الداخلية.
وستكون السماء غائمة جزئيا بمرتفعات الأطلس والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية مع نزول قطرات محلية.
ومن المتوقع أيضا أن تتشكل كتل ضبابية بالقرب من السواحل الأطلسية الشمالية والوسطى مع تناثر غبار محلي بأقصى الجنوب، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة وجنوب المملكة.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 4 و11 درجة بمرتفعات الأطلس، الريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 16 و22 درجة شرق الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 10 و16 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة العليا، فستعرف بعض الانخفاض بالجنوب على أن تبقى كما هي في باقي المناطق.
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16 تعليقات
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يارب العالمين..
وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ..
قوله تعالى:«وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ »..
نواجه موسم فلاحي صعب جداً..
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يارب العالمين..
قوله تعالى: « إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ »..
يجب ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها..
اللهم اسقي عبادك الصالحين المتقين يارب العالمين..
يجب أن تقام صلاة الاستسقاء في المساجد..
يجب الحفاض علا الفرشة المائية
نتمنى من الله الرحمة والمغفرة والعتق من النار اللهم امين
ربي اكريم غير الله ايديرنا شي تاويل امعا هد الحرارة مشي وقتها
يجب توعية المواطنين هذه السنة بخصوص المياه
الله ايكون امعانا هد العام عوتاني اشتا ناقصة وايكون فعون الفلاح
لاقنطة تحت رحمت الله ربي اكريم اوعندو منين نتمناو منو الخير
اللهم لانسالك رد القضاء وانما اللطف فيه اغيثنا يارب