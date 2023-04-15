الزاكي : أنا بخير وأتمنى أن يبقى السودان مستقرا

2023-04-15 / 23:14
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هبة بريس -

أوضح الزاكي بادو، مدرب المنتخب السوداني لكرة القدم، أنه يوجد في ببيته بالدارالبيضاء منذ يوم أمس الجمعة 14 أبريل 2023، إثر عودته من الخرطوم، كما كان مبرمجا من قبل، مشيرا إلى أنه علم بالأحداث الجارية في العاصمة السودانية (اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم)، إثر عودته.

وقال الزاكي، في اتصال مع موقع القناة الاولى، إنه كان في مطار القاهرة الدولي بمصر، في طريق عودته من السودان حين تلقى مكالمة من والدته تسأله عن سلامته، عقب توصلها بأخبار غير مطمئنة بشأن الوضع الأمني في الخرطوم. كما تلقى اتصالا في الشأن ذاته من مساعده في المنتخب السوداني يوسف فرتوت، من بلجيكا، غير أنه لم يكن على علم بأي شيء، إلا بعد يوم من وصوله إلى بيته في الدارالبيضاء.

وزاد الزاكي يقول: “السودان بلد شقيق وصديق، لدينا معه علاقات قوية جدا. نتمنى له أن يبقى مستقرا على الدوام، من أجل رفاه شعبه وإشعاعه في المنطقة والقارة كلها. كما نتمنى أن نعود، بعد عطلة العيد، أنا وأخي يوسف فرتوت، لنواصل العمل الجيد الذي بدأناه مع المنتخب السوداني، والذي نريده أن يبصم على مستقبل كروي ممتاز في القارة الإفريقية، بداية بالعبور إلى كأس الأمم الإفريقية إن شاء الله”.

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